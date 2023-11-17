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Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyaretini tamamlamasının ardından özel uçak "TUR" ile Almanya'nın başkenti Berlin'den Türkiye'ye hareket etti.

Mümin Altaş  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'dan ayrıldı

Berlin

Erdoğan'ı, Berlin Brandenburg Havalimanı'ndan Alman yetkililer ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Berlin'den ayrıldı.

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