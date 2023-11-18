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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan işsizlikle mücadele ve istihdam vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye için işsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdam dostu politikalar izlemeyi sürdüreceğiz." dedi.

Harun Kutbe  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan işsizlikle mücadele ve istihdam vurgusu

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadelede kararlı adımlar atılırken, istihdamın arttığını ve işsizlik oranının gerilemeye devam ettiğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye için işsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdam dostu politikalar izlemeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadele konusunda kararlı adımların atıldığı bu dönemde, Türkiye ekonomisi istihdam oluşturma kabiliyetini güçlü bir şekilde sürdürürken, genç istihdam da dahil olmak üzere istihdamın arttığını ve işsizlik oranlarının gerilemeye devam ettiğini kaydetti.

Bu yılın temmuz-eylülü kapsayan 3. çeyreğinde, istihdam edilenlerin sayısının bir önceki çeyreğe göre 124 bin kişi artarak 31 milyon 724 bine yükseldiğini bildiren Yılmaz, "15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı da bir önceki çeyreğe göre 0,7 puan azalarak yüzde 17,1'e geriledi. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalışla yüzde 9,2 seviyesine indi. Önümüzdeki dönemde daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye için işsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdam dostu politikalar izlemeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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