Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs, o tavrın gösterileceği gün olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz, hayranı olduğumuz o engin ferasetiyle herkesi dinler, herkesi tartar, vakti saati geldiğinde de kendisi ve evlatları için en hayırlısı neyse o tavrı gösterir. İşte 14 Mayıs, o tavrın gösterileceği gün olacak" dedi.
Aydın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'daki programı kapsamındaki toplu açılış töreninin ardından Nazilli ilçesine geçti.
Nazilli Belediyesi Meydanı'nda otobüs üzerinden vatandaşlara seslenen Erdoğan, konuşmasına alandakileri selamlayarak başladı ve Nazilli'nin 14 Mayıs'a farklı hazırlandığını söyledi.
Alana asılan "Önce Yassıada'da şimdi masada 6'sı bir arada biri de masanın altında. Oyunu bozalım gari Efem." yazılı pankartı okuyan Erdoğan, alandakilere, "Efeler, oyunu bozmaya hazır mıyız?" diye sordu. Alandakilerin hep bir ağızdan "evet" karşılığını vermesinin ardından Erdoğan, "Bugün Ege'mizin güzide merkezi Nazilli'de sizlerle olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Biraz önce Aydın bir başka coşkuluydu. Aydın'da toplu açılış törenini yaptık. Oradaki kardeşlerimizle coşkulu bir buluşma gerçekleştirdik. Tabii Aydın'a gelmişken Nazilli'ye uğramadan gidilir mi?" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın AK Parti'ye katıldığını hatırlatarak, konuşmasına şöyle devam etti:
"Bu vesileyle eser ve hizmet siyasetini tercih ederek partimize katılan belediye başkanımızla birlikte, muhteşem bu katılımla bir aradayız. Hayırlı olsun, geldiğimiz andan itibaren yol boyu o coşkulu kalabalıklar hakikaten bizi de farklı bir heyecana boğdu. Onun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçi Nazilli bizi gayet iyi tanır. Eğitimde şehrimize kazandırdığımız 557 yeni derslikle 2 kapalı spor salonuyla 2 pansiyonla tanır. Gençlik ve sporda yaptığımız 4 yeni bina ile yatak kapasitesini 2 bin 107'ye çıkardığımız öğrenci yurtlarımızla tanır. İnşa ettiğimiz yarı olimpik yüzme havuzuyla gençlik merkeziyle 10 futbol sahasıyla tenis kortuyla tanır.
Sağlıkta 400 yataklı Nazilli Devlet Hastanesiyle görüntüleme merkeziyle diş ünitesiyle diğer tesisleriyle bizi tanır. İlk Evim Projemiz kapsamında yapacağımız 139 konutla hizmete açtığımız millet bahçesiyle tanır. Tarım ve ormanda İsabeyli Barajıyla Aşağıyakacık Göletiyle yer altı su depolamalarıyla sulama tesisleriyle ıslah ettiğimiz 13 dereyle bizi tanır. Şu anda inşa etmekte olduğumuz şehrin 2050 yılına kadarki içme suyu ihtiyacını giderecek olan tesisle tanır. Bitkisel üretim, hayvancılık ve afet zararı kapsamında buraya aktardığımız 50 milyon liralık kırsal kalkınma destekleriyle hayata geçirdiğimiz altmış bir projeyle bizi tanır. Toprakla buluşturduğumuz 68 milyon fidanla düzenlediğimiz şehir ve bal ormanlarıyla bizi tanır. Getirdiğimiz doğal gazla bizi tanır. Velhasıl biz Nazilli ile Nazillili kardeşlerimle günün her saati zaten kalbe beraberiz. İnşallah bu kalbi ve hasbi muhabbetimizi artırarak hep devam edeceğiz."
"14 Mayıs'ta sandıkları patlatmaya var mıyız?"
14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimlere çok fazla bir zaman kalmadığını hatırlatan Erdoğan, alandakilere, "Hazır mıyız? 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmaya var mıyız? 'Oyunu bozalım gari efem.' diyorsunuz ya oyunu bozmaya var mıyız efem? Ana kademe çok çalışmaya var mıyız? Hanım kardeşlerim çok çalışmaya var mıyız? Gençler durmak yok, yola devam." diye seslendi.
Nazilli'nin pamuğun ve incirin şehri olduğunu, Milli Mücadele'de işgali de kurtuluşu da yaşamış, istiklalin kıymetini çok iyi bilen bir şehir olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nazilli aynı zamanda tarımı ve sanayisiyle üretimin şehridir. Bugün Adnan Menderes Üniversitemizde kullanılan Nazilli Basma Fabrikası, 1995'teki özelleştirmenin ardından adeta kaderine terk edilmişti. Cumhuriyetimizin bu güzide yadigarına biz sahip çıktık ve koruma altına aldık." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes Üniversitesi ile Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji, Ulaştırma ve Altyapı ile Kültür ve Turizm bakanlıklarıyla belediyeler ve diğer kurumlarla Nazilli Basma Fabrikası'nı tarihine, potansiyeline ve hatırasına yakışır bir yer haline getireceklerini söyledi.
İlk etapta Nazilli Basma Fabrikası'nda bir teknopark açarak işe başlayacaklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"İnşallah diğer projeleri de ardı ardına hayata geçireceğiz. Gazi Mustafa Kemal'in Nazilli'ye kazandırdığı şehirdeki her haneye dokunmuş bu esere 1995'te sahip çıkamayanların kimler olduğunu anlatmama gerek var mı? Sizler gayet iyi biliyorsunuz. Gerçi bunlar sizin karşınıza her gelişlerinde Atatürk'ü istismar ederler. Bundan başka hiçbir şey yapmazlar. Ama hazırladıkları programda hep istismarını yaptıkları Atatürk'ün mirası, istiklal ve istikbal davasına yer vermezler. Ülkenin ve milletin düşmanlarını bunlar adıyla anamaz. Tam tersine onlara yaranmak için 40 takla atarlar. İnsanımızın hak, özgürlük, refah taleplerine karşılık gelecek, dişe dokunur hiçbir proje geliştiremez, tam tersine yapılanları yıkma, yok etme, tersine çevirme dışında bir söz söylemezler.
İstanbul-İzmir kaç saatti, 7,5 saat. İstanbul-İzmir 3 saat 15 dakikaya kim indirdi? Biz yaparız, onlar laf üretir. Biz, icraatın partisiyiz. Geldik, 26 havalimanı var. Şimdi 58 havalimanı var. Nereden, nereye. Milletimiz ne bekliyor? 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı. Şimdi 30 bin kilometre bölünmüş yol var. Yol medeniyettir, su medeniyettir, doğal gaz medeniyettir. Benim hanım kardeşlerim, siz ne çileler çektiniz. Kömürü yakacaksın, kömürün isini koklayacaksın ama şimdi doğal gaz düğmeye bas evin her yerinde ısın. Sıcaklık, medeniyettir. İşte medeniyetin adı AK Parti'dir."
"Muhalefetten tek beklentimiz, azıcık hakkaniyet, azıcık izan, azıcık idraktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'daki programı kapsamında Nazilli Belediyesi Meydanı'nda otobüs üzerinden vatandaşlara yaptığı konuşmada, baştan savma vaatlerle değil, geleceğe ışık tutacak programlara ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Anlaşılan o ki masanın altında birbirlerinin ayaklarını tekmelemekten bunlar, bu işlere fırsat bulamıyorlar." ifadesini kullandı.
Meydanı dolduran vatandaşların coşkusuna işaret eden Erdoğan, "Üç ay kaldı. 14 Mayıs'ta sandıklara bunları gömüyor muyuz? Bunların nefesini kesiyor musunuz? Bunlar Batı'dan talimat alıyor. Batı bunlara ne diyecekmiş? 'Aferin.' Size Batı 'Aferin' desin bize Ahmet'im, Mehmet'im, Ayşe'm, Fatma'm 'Aferin' diyecek. 14 Mayıs'ta bay bay Kemal ve arkadaşlarına 'bay bay' diyor musunuz?" diye konuştu.
Cumhuriyetin ilk asrının en parlak 20 yılına imza atmış bir hükümet olarak Cumhuriyetin yeni asrını Türk Yüzyılı ile karşılamaya hazırlandıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Ülkemize bugüne kadar kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısını başlangıç kabul ederek, yeni ve daha büyük bir atılımın hazırlığı içindeyiz. Muhalefetten tek beklentimiz, azıcık hakkaniyet, azıcık izan, azıcık idraktır. Maalesef ülkenin kazanımlarına düşmanlık etme hastalığı, bunlarda eskiden beri mevcut. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar."
Meydandaki kalabalığa bir kez daha dikkati çeken Erdoğan, "Şu anda Nazilli'yi herhalde bu gece televizyonlardan izlerler. İnanın, Nazilli bu gece onlara en güzel dersi verecek. Ben şu anda Nazilli'den ne bekliyorum biliyor musunuz? Rahmetli Menderes'i kabrinde inanıyorum ki siz çok daha rahat uyumasına vesile olacaksınız, 14 Mayıs'ta vereceğiniz oylarla. Çünkü rahmetli Menderes ve arkadaşlarını idama götürenler bu CHP zihniyetiydi ve yandaşlarıydı. Bunun bedelini, bunun hesabını sormaya hazır mıyız? Ben buradan, Nazilli'den tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Hazır mıyız? Öyleyse durmak yok, yola devam." şeklinde konuştu.
"14 Mayıs, o tavrın gösterileceği gün olacak"
Menderes'in, CHP zihniyetinin yıkım ve haset siyasetini ,"Öteden beri milletçe kalkınmamızın düşmanı kesilmediler mi? Şimdiye kadar memleketin muvaffakiyetlerinden birisini dahi kale alıp bahsettiler mi? Türk milletinin zeka ve gayretinin mahsulü olan binbir eserden birisine bile başlarını çevirip baktılar mı? Milletin olan her güzel şeyden birisini benimsemek faziletini gösterdiler mi? Aksine, her muvaffakiyeti bir felaket, her güzel ve muhteşem eseri bir zarar diye göstermek için senelerdir nasıl çırpındıklarını milletçe bilmiyor muyuz?" sözleriyle anlattığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:
"Rahmetli Menderes'in bunları söylemesinin üzerinden 70 yıl geçti. Bir arpa boyu yol alamayanlardan ülkenin ve milletin hayrına bir söz, bir iş beklemenin beyhudeliği ortada değil mi? Bizi asıl üzen, yerli ve milli hassasiyet taşıdıklarını ümit ettiğimiz kimilerinin de tek parti faşizminin değişmeyen bu kör husumet seline kapılmalarıdır. Milletimiz, hayranı olduğumuz o engin ferasetiyle herkese kulak verir, herkesi dinler, herkesi tartar, vakti saati geldiğinde de kendisi ve evlatları için en hayırlısı neyse o tavrı gösterir. İşte 14 Mayıs, o tavrın gösterileceği gün olacak. Terör örgütlerine gerekeni yaptık mı? Gelin şimdi terör örgütleriyle kol kola gezen bu altılı, masa altındakiyle yedililere 14 Mayıs'ta unutamayacakları bir dersi verelim. 14 Mayıs, inşallah Türkiye'nin yeniden uyanışına, dirilişine vesile olsun."
Notlar
Meydana, "Yeter söz milletin", "Nazilli'nin sözü tamam inşallah", "Yürü bre reis efem dağlar yürüsün hainleri, düşmanları korku da bürüsün", "AK gençliğin sözü bay bay Kemal", "Önce Yassıada'da şimdi masada, altısı bir arada biri de masanın altında oyunu bozalım gari efem" yazılı afişler asıldı.
Meydana kurulan sinevizyonda Nazilli'ye yapılan hizmetler ve Adnan Menderes'e ait görseller yayınlandı.
Törene ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Hamza Dağ ve Erkan Kandemir ile AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve bazı AK Parti milletvekilleri katıldı.
Konuşmanın ardından çalan Cengiz Kurtoğlu'nun "Duyanlara Duymayanlara" şarkısına Erdoğan ve vatandaşlar eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazilli Belediyesi'ni ziyaret etti
Hitabın ardından Nazilli Belediye'sine geçen Erdoğan, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan tarafından karşılandı.
Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özcan'dan ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.