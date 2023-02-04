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İskilipli Atıf Hoca, vefatının 97. yılında anıldı

İskilipli Atıf Hoca, vefatının 97. yılında Çorum'un İskilip ilçesindeki kabri başında dualarla yad edildi.

Şaban Balcı   | 04.02.2023
İskilipli Atıf Hoca, vefatının 97. yılında anıldı Fotoğraf: Şaban Balcı/AA

Çorum

Atıf Derneğince Gülbaba Mezarlığı'ndaki İskilipli Atıf Hoca Anıt Mezar ve Külliyesi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, HÜDAPAR Bölge Koordinatörü Ihsan Özdemir, Tokat İl Başkanı Mahmut Kaya, Atıf Derneği Başkanı Mustafa Lek ile aile yakınları, Atıf Hoca'nın kabri başında yapılan duaya eşlik etti.

Anma programı kapsamında, İskilipli Atıf Hoca için Ulu Cami'de öğle namazı öncesi mevlit okutuldu.

Atıf Hoca'nın yeğeni Ahmet Faruk İmal, burada yaptığı konuşmada, İskilipli Atıf Hoca'nın haksız yere idam edildiğini söyledi.

Atıf Hoca'nın 4 Şubat 1926'da idam edildiğini kaydeden İmal, "Atıf Hoca'nın mahkeme zabıtları açıklandı, kitap haline getirildi ve bir kısmı yayımlandı. Eskiden Atıf Hoca'ya İngilizlerle işbirliği yaptığı, Milli Mücadele'ye karşı çıktığı gibi iftiralar vardı. İdam edenler, yaptıkları cinayete kaza süsü vermek için bu iftiraları uydurdular. Mahkeme zabıtlarının üçte ikisi şapka kanununa muhalefet, yazdığı kitaptan dolayı kanuna muhalefetten kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

İmal, idamın ardından İskilipli Atıf Hoca'nın eşi ile kızının sıkıntılı bir hayat yaşadıklarını ve İskilip'te vefat ettiklerini kaydetti.

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