Çorum'da sağanak ekili alanlara zarar verdi
Çorum'un Sungurlu ilçesinde sağanak nedeniyle ekili alanlar zarar gördü.
Çorum
İlçede öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak sonucu Karabatak Çayı taştı.
Beşdam köyünde, çayın kıyısındaki ekili arazileri su bastı.
Köy muhtarı Adem Karaman, sel sularının yonca, ekin ve sebze tarlalarına zarar verdiğini belirtti.
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