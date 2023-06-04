Dolar
20.96
Euro
22.44
Altın
1,948.20
ETH/USDT
1,899.70
BTC/USDT
27,203.00
BIST 100
5,114.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Çorum'da sağanak ekili alanlara zarar verdi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde sağanak nedeniyle ekili alanlar zarar gördü.

Cahit Emrali  | 04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
Çorum'da sağanak ekili alanlara zarar verdi

Çorum

İlçede öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak sonucu Karabatak Çayı taştı.

Beşdam köyünde, çayın kıyısındaki ekili arazileri su bastı.

Köy muhtarı Adem Karaman, sel sularının yonca, ekin ve sebze tarlalarına zarar verdiğini belirtti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya, AFAD'da afet yönetimi toplantısına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hindistan'daki tren kazasında ölenler için taziye mesajı
Türkiye, Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları Konsey üyeliğine yeniden seçilmekten memnun
Aksaray'daki trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kilis'te çıkan orman yangını söndürüldü

Benzer haberler

Çorum'da sağanak ekili alanlara zarar verdi

Çorum'da sağanak ekili alanlara zarar verdi

Çorum'da sağanak ve dolu Dodurga, Oğuzlar ve Bayat ilçelerini etkiledi

Çorum'daki sağanak nedeniyle 250 ev ve iş yerini su bastı

Havalar ısındı, "Keneye karşı dikkatli olun" uyarısı geldi

Havalar ısındı, "Keneye karşı dikkatli olun" uyarısı geldi
Samsun'da sağanak sonucu oluşan sel nedeniyle su baskınları meydana geldi

Samsun'da sağanak sonucu oluşan sel nedeniyle su baskınları meydana geldi
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Hattuşa'da tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Hattuşa'da tanıtıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet