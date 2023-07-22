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Çeşme'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ali Korkmaz  | 22.07.2023 - Güncelleme : 22.07.2023
Çeşme'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir

Musalla Mahallesi'ndeki Ulusoy Limanı'nın arkasında çam ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 17 arazöz, 4 su ikmal, 3 dozer ve 5 yer ekibi sevk edildi. TOMA araçlarının da destek verdiği söndürme çalışmalarına sabah saatlerinde helikopterler de katıldı.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Bir kişi gözaltında

Yangını çıkardığı şüphesiyle K.Ç, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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