Çeşme'de çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İzmir
Ildır Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ile yangına müdahale ediyor.
Ildır Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracıyla yapılan çalışmayla kontrol altına alındı.
Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Yangın nedeniyle, Erythrai Antik Kenti çevresine yayılan alevler nedeniyle mahalledeki 8 ev, 3 restoran, 3 baraka tedbir amaçlı boşaltılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.