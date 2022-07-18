Dolar
17.47
Euro
17.72
Altın
1,710.14
ETH/USDT
1,489.00
BTC/USDT
21,680.00
BIST 100
2,451.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Çeşme'de çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hüseyin Bağış, Seher Deniz   | 18.07.2022
Çeşme'de çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir

Ildır Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ile yangına müdahale ediyor.

Ildır Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracıyla yapılan çalışmayla kontrol altına alındı.

Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın nedeniyle, Erythrai Antik Kenti çevresine yayılan alevler nedeniyle mahalledeki 8 ev, 3 restoran, 3 baraka tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya'da varillerden sızan kimyasal atıklar nedeniyle 60 hayvanın yaralanmasına ilişkin 3 zanlı tutuklandı
Marmara'da kısa süreli fırtına bekleniyor
Çeşme'de çıkan yangın kontrol altına alındı
Emine Erdoğan: İnsanlığa karşı işlenen suçlar müşterek derdimiz olmalıdır
Antalya ve Muğla için yüksek sıcaklık uyarısı

Benzer haberler

Çeşme'de çıkan yangın kontrol altına alındı

Çeşme'de çıkan yangın kontrol altına alındı

Fransa'da yangınlar nedeniyle 14 bin 900 kişi daha tahliye edildi

Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Fransa'da 7 gün önce başlayan yangın hala söndürülemedi

Fransa'da 7 gün önce başlayan yangın hala söndürülemedi
Aydın'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Aydın'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Kars'ta ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

Kars'ta ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü