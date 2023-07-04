Dolar
26.00
Euro
28.34
Altın
1,928.10
ETH/USDT
1,955.20
BTC/USDT
30,928.00
BIST 100
6,014.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürüyor
logo
Gündem

Çekmeköy'de apartmanın giriş katındaki patlamada bir kişi yaralandı

Çekmeköy'de bir binanın giriş katında doğal gazdan kaynaklanan patlamada bir kişi yaralandı.

Zafer Arslan, Büşra Çoban  | 04.07.2023 - Güncelleme : 04.07.2023
Çekmeköy'de apartmanın giriş katındaki patlamada bir kişi yaralandı

İstanbul

Şahinbey Caddesi Denizciler Sokak'ta bulunan binanın giriş katında patlama oldu.

Patlama sonucu, burada yaşayan yabancı uyruklu M.G. yaralanırken, binada yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı kadını ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Patlama nedeniyle binada hasar oluştu.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Çekmeköy'deki bir binanın giriş katında doğal gaz patlaması meydana geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Olayda ikamette yaşayan bir kişi hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, Kartal Eğitim Araştırma Yanık Merkezi'nde tedavi altına alınmıştır. Doğal gaz ekipleri gerekli tedbirleri almış olup olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çekmeköy'de apartmanın giriş katındaki patlamada bir kişi yaralandı
Malatya'da kayısı hasadı başladı
Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu
Ankara Emniyetinin "Hayalet İz Operasyonu" 18 aylık fiziki ve teknik takiple düzenlendi
Bakan Özhaseki: TOKİ Başkanlığımız eliyle 1 milyon 270 bin konut, 37 bin 760 sosyal donatı ürettik

Benzer haberler

Çekmeköy'de apartmanın giriş katındaki patlamada bir kişi yaralandı

Çekmeköy'de apartmanın giriş katındaki patlamada bir kişi yaralandı

İstanbul'daki kurban pazarları toplanıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet