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Çankırı'da sağanak ve fırtına etkili oldu

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

Yasin Ustacı  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
Çankırı'da sağanak ve fırtına etkili oldu Fotoğraf: Yasin Ustacı/AA

Çankırı

İlçede akşam saatlerinde başlayan fırtınayla sağanak etkili oldu. Fırtına nedeniyle ilçede bir iş yerinin çatısı uçtu.

Çatıdan düşen parçalar Samsun-İstanbul kara yolu bağlantı noktasında trafiğin kapanmasına neden oldu. Olayda yaralanan olmazken, polis ekiplerince güvenlik önlemi alınan yol, temizleme çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

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