Dolar
28.68
Euro
31.30
Altın
1,980.63
ETH/USDT
1,965.40
BTC/USDT
36,694.00
BIST 100
7,853.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Gündem

41 ilde "turuncu", 31 ilde "sarı" meteorolojik uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yarın 41 il için turuncu, 31 il için sarı meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
41 ilde "turuncu", 31 ilde "sarı" meteorolojik uyarı

Ankara

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, yarın yurt genelinde kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, Mersin, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Niğde, Rize, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Zonguldak'ın aralarında bulunduğu 41 il için turuncu meteorolojik uyarı yapıldı.

Aksaray, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Siirt, Uşak ve Yozgat'ın aralarında yer aldığı 31 il için de sarı meteorolojik uyarı verildi.

Uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirmeler yapıldığı belirtilen açıklamada, bu illerde ekiplerin teyakkuz halinde olduğu bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması hatırlatıldı.

Bakan Özhaseki'den "hava olaylarına karşı dikkatli olun" uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre, ülkemizde devam eden kuvvetli yağışlar ve fırtına ile birlikte sıcaklıkların düşmesi, yüksek kesimlerde ise kar yağışlarının görülmesi bekleniyor.

Hava olaylarına bağlı olarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşlarımızdan dikkatli ve tedbirli olmalarını, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün, ilgili kurumların ve yetkililerin uyarılarını dikkatle takip etmelerini istirham ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trabzonspor taraftar derneklerinden Filistin'e destek yürüyüşü
Çankırı'da sağanak ve fırtına etkili oldu
41 ilde "turuncu", 31 ilde "sarı" meteorolojik uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin haklı Filistin davasına desteği, Gazzeli kardeşlerimizin sesinin duyulmasını sağlıyor
Düzce'de sağanak etkili oluyor

Benzer haberler

41 ilde "turuncu", 31 ilde "sarı" meteorolojik uyarı

41 ilde "turuncu", 31 ilde "sarı" meteorolojik uyarı

Malatya AFAD İl Müdürü Türker: "Malatya'da 4 bin 225 afet konutu yıl sonuna kadar teslim edilecek"

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Esen Kart 11 ilde 64 bin 761 afetzede aileye ulaştırıldı

Esen Kart 11 ilde 64 bin 761 afetzede aileye ulaştırıldı
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Burdur'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Burdur'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet