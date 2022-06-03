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Çankırı'da dolu ve sağanak etkili oldu

Muhammed Kaygın   | 03.06.2022
Çankırı'da dolu ve sağanak etkili oldu Fotoğraf: Muhammed Kaygın/AA

Çankırı

Çankırı'da şiddetli yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde aniden bastıran dolu, bir süre sonra yerini sağanağa bıraktı.

Etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar, otomobillerini doludan korumak için üzerlerine battaniye serdi, yağış sebebiyle bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

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