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Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, akşam saatlerinde şehrin kuzey ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Harun Kutbe   | 03.06.2022
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Ankara

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerinde, Ankara'nın kuzey ilçelerinde (Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Çamlıdere, Kızılcahamam, Kahramankazan, Çubuk, Kalecik) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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