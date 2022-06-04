Dolar
16.42
Euro
17.60
Altın
1,850.90
ETH/USDT
1,770.40
BTC/USDT
29,716.00
BIST 100
2,601.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Balıkesir'de art arda iki deprem

Balıkesir'in Karesi ilçesinde 4,1 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Miraç Kaya   | 04.06.2022
Balıkesir'de art arda iki deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karesi ilçesinde saat 01.13'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 10,98 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını söyledi.

Muhtarlarla görüşüldüğünü ve sıkıntılı bir durumun olmadığını belirten Şıldak, itfaiye ekiplerinin araştırma yapması için tedbiren bölgeye gönderildiğini ifade etti.

Öte yandan AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı kaydedildi.

4,7 büyüklüğünde bir deprem daha

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karesi ilçesinde saat 01.58'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Depremin 14,1 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Balıkesir'de art arda iki deprem
Çankırı'da dolu ve sağanak etkili oldu
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı

Benzer haberler

Balıkesir'de art arda iki deprem

Balıkesir'de art arda iki deprem

Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

İzmir Büyükşehir Belediyesi konutlarına yerleştirilen depremzedeler yıl sonuna kadar süre istiyor

AFAD mobil mutfak tırı Ukrayna'nın Borodyanka şehrinde

AFAD mobil mutfak tırı Ukrayna'nın Borodyanka şehrinde
Depremi önceden haber veren EDIS sistemi tanıtıldı

Depremi önceden haber veren EDIS sistemi tanıtıldı
Afyonkarahisar'da şiddetli yağış nedeniyle konteynerde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Afyonkarahisar'da şiddetli yağış nedeniyle konteynerde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı