Çankırı'da 4 gün önce yanan ormanlık alanda yeniden yangın çıktı
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4 gün önce yanan ormanlık alanda yeniden yangın çıktı.
Çankırı
İlçeye bağlı Yuvasaray ve Çeltikbaşı köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, Çankırı İtfaiye Müdürlüğü ve Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü ile çevre il ve ilçelerden ekipler sevk edildi.
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Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4 gün önce yanan ormanlık alanda yeniden yangın çıktı https://t.co/TI6vy8464z pic.twitter.com/UGs4dKBXDY— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 10, 2025
Aynı bölgede 4 gün önce çıkan yangın, ekipler tarafından 7 saat süren çalışmanın ardından söndürülmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.