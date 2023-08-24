Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle 1428 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'de çıkan orman yangını dolayısıyla 1428 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini bildirdi.
Ankara, Çanakkale
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Damyeri mevkisi yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Dumandan etkilenen 99 vatandaştan 29'unun tedavisine devam ediliyor.
Yangına müdahale çalışmalarında 8 uçak, 30 helikopter, 241 arazöz, 81 su tankeri, Emniyet Genel Müdürlüğünden 22 TOMA, 468 diğer araç ve iş makinesi, 33 sivil toplum kuruluşundan 298 personel ve 72 araç olmak üzere toplam 3 bin 199 personel ve 922 hava ve kara aracı görev aldı.
Merkeze bağlı mahalle ve köylerle Çanakkale 18 Mart Üniversitesi kampüsünden 1428 vatandaş tedbir amaçlı tahliye edildi.
Sarıcaeli Köyü yaşlı bakım evinden 54 vatandaş tahliye edilirken, 72 vatandaş KYK Terzioğlu Kız Yurduna, geri kalan 1356 kişi ise yakınlarının evlerine yerleştirildi.
Kurtarılan hayvanlar sahiplerine kavuşuyor
Öte yandan kentte tahliye edilen köylerde vatandaşların hayvanları ekipler tarafından kurtarıldı.
Kurtarılan hayvanlar sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Yaralı hayvanların tedavileri ise devam ediyor.
Çanakkale Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Koordinatörü Kaan Sezer, AA muhabirine, yangının başladığı andan itibaren hayvanları kurtarmak için çalıştıklarını söyledi.
Hayvanlarına kavuşan insanların mutluluk duyduğunu belirten Sezer, şunları kaydetti:
"3 ekip olarak vardiyalı şekilde gece gündüz çalıştık. Bütün köylere gitmeye çalıştık. 30'a yakın hayvanı kurtardık. Ördekleri, kedileri, köpekleri ve atları kurtardık. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tahliyesine destek olduk. Teslim aldığımız hayvanların tedavilerini yaptık ve artık sahiplerine teslim ediyoruz."
Yangının en çok etkilediği yerlerden olan Yağcılar köyü sakinlerinden Hanife Yurdakul, ekiplere teşekkür etti.
Köpeklerinin yangından sağ salim kurtarıldığını anlatan Yurdakul, "Allah razı olsun. Köpeklerimiz geri geldi. Çok merak etmiştik. Yangında bakımevine götürdüler. 2 köpeğim, 2 kedim vardı. Kedilerim tedavide onlar sonra getirilecek. Belediyeye çok teşekkür ediyorum. 'Pamuk' ve 'Huysuz' adlı köpeklerime kavuştuğum için çok mutluyum." diye konuştu.
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