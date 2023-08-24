Şişli'de seyir halindeyken alev alan servis minibüsü yandı
Şişli'de seyir halindeyken alev alan servis minibüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.
Istanbul
D-100 kara yolu Ankara istikameti Mecidiyeköy mevkisinde 34 LNG 053 plakalı servis minibüsünden duman çıktığını fark eden sürücü, yolcu bulunmayan aracı emniyet şeridine çekti.
Yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulunan sürücü, alevlerin aracı tamamen sarmasına engel olamadı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak minibüs kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle Ankara istikametinde yoğunlaşan trafik, aracın kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.