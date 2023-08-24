Dolar
25.85
Euro
28.00
Altın
1,916.81
ETH/USDT
1,652.70
BTC/USDT
26,083.00
BIST 100
7,491.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Şişli'de seyir halindeyken alev alan servis minibüsü yandı

Şişli'de seyir halindeyken alev alan servis minibüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

İlyas Kaçar  | 24.08.2023 - Güncelleme : 24.08.2023
Şişli'de seyir halindeyken alev alan servis minibüsü yandı

Istanbul

D-100 kara yolu Ankara istikameti Mecidiyeköy mevkisinde 34 LNG 053 plakalı servis minibüsünden duman çıktığını fark eden sürücü, yolcu bulunmayan aracı emniyet şeridine çekti.

Yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulunan sürücü, alevlerin aracı tamamen sarmasına engel olamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle Ankara istikametinde yoğunlaşan trafik, aracın kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SGK Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de
Şişli'de seyir halindeyken alev alan servis minibüsü yandı
Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle 1428 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
TRT, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümüne özel içerikler yayınlayacak
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine çift yönlü açıldı

Benzer haberler

Yunanistan son 20 yılın en büyük orman yangınını yaşıyor

Yunanistan son 20 yılın en büyük orman yangınını yaşıyor

Şişli'de seyir halindeyken alev alan servis minibüsü yandı

Yangınların devam ettiği Yunanistan'da kundaklama teşebbüsleri tespit edildi

Gaziosmanpaşa'da İBB'nin iptal ettiği bazı minibüs hatlarına ring seferleri konuldu

Gaziosmanpaşa'da İBB'nin iptal ettiği bazı minibüs hatlarına ring seferleri konuldu
İstanbul'da dron destekli kırmızı ışık ihlali denetimi yapıldı

İstanbul'da dron destekli kırmızı ışık ihlali denetimi yapıldı
Çanakkale'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet