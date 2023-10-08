Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Çanakkale
Ayvacık'a bağlı Güzelköy'deki ormanlık alandan duman çıktığı ihbarı üzerine bölgeye 2 helikopter, 1 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 treyler ve orman ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çıkış nedeni henüz belli olmayan orman yangınını kontrol altına aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.