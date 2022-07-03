Dolar
16.76
Euro
17.48
Altın
1,811.22
ETH/USDT
1,058.90
BTC/USDT
19,204.00
BIST 100
2,443.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.

Serten Akkaya   | 03.07.2022
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale

Doğancı köyünde ağaçlandırma sahası yakınlarındaki kırsal arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangının söndürülmesi için 2 helikopter ile havadan, 10 arazöz, ilk müdahale aracı, su ikmal aracı, dozer ve çok sayıda personel ile karadan çalışma başlatıldı.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Teğmen Keskin'in ailesine başsağlığı mesajı
Konya'da trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
İstanbul Valiliği 5-31 Temmuz'da ormanlık alanlara girişleri yasakladı

Benzer haberler

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

İstanbul Valiliği 5-31 Temmuz'da ormanlık alanlara girişleri yasakladı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalyaspor, yeni sezonda giyeceği 'Manavgat' formasını tanıttı

Antalyaspor, yeni sezonda giyeceği 'Manavgat' formasını tanıttı
Marmaris’teki yangında tedbir amaçlı evleri tahliye edilen vatandaşlar yetkililere minnettar

Marmaris’teki yangında tedbir amaçlı evleri tahliye edilen vatandaşlar yetkililere minnettar