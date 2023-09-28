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Çanakkale'de şiddetli yağış etkili oldu

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Kocabaş Çayı'nın su seviyesi yükseldi, deniz suyunun rengi değişti.

Ercan Özçetin  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
Çanakkale'de şiddetli yağış etkili oldu Fotoğraf: Ercan Özçetin/AA

Çanakkale

İlçede sabahın erken saatlerinde başlayıp daha sonra şiddetini artıran sağanak nedeniyle kentten geçen Kocabaş Çayı'nın su seviyesi yükseldi.

Çayın Marmara'ya döküldüğü bölgede deniz suyunun rengi değişti.

Yollarda biriken suların tahliyesi için çalışma başlatan Lapseki Belediyesi ekipleri, rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.

Zaman zaman şiddeti artan yağış ve oluşan su birikintileri, yollarda yürümeye çalışanlara zor anlar yaşattı.

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