Dolar
28.99
Euro
31.79
Altın
2,018.55
ETH/USDT
2,249.50
BTC/USDT
42,525.00
BIST 100
7,993.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da “İlim Yayma Ödülleri Takdim Töreni”ne katılıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuşuyor
logo
Gündem

Çanakkale'de sağanak nedeniyle Umurbey beldesi sular altında kaldı

Çanakkale'de etkili olan sağanak nedeniyle Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinin sahil kesimindeki yerleşim yerini su bastı.

Çiğdem Münibe Alyanak  | 16.12.2023 - Güncelleme : 16.12.2023
Çanakkale'de sağanak nedeniyle Umurbey beldesi sular altında kaldı Fotoğraf: Çiğdem Münibe Alyanak/AA

Çanakkale

Kentte dün öğle saatlerinden itibaren aralıksız devam eden sağanaktan, il merkezinin yanı sıra bazı ilçe ve beldeler ile köyler etkilendi.

Lapseki'ye bağlı Umurbey beldesinde, çoğu yazlıkçılara ait evlerin yer aldığı sahil kesimi sular altında kaldı.

Sokaklar ve evlerin çevresindeki boş arazilerde yoğun su birikintileri oluştu. Araçlar da suyla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koruma altındaki yaban hayvanlarının boynuz ve dişlerini satana 1,1 milyon ceza kesildi
Çanakkale'de sağanak nedeniyle Umurbey beldesi sular altında kaldı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Doğu Kudüs'te darbedilen AA foto muhabirine geçmiş olsun dileği
Bakan Güler: 1 Ocak'tan bugüne kadar 2 bin 84 terörist etkisiz hale getirildi
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar şiddetini arttırdı

Benzer haberler

Çanakkale'de sağanak nedeniyle Umurbey beldesi sular altında kaldı

Çanakkale'de sağanak nedeniyle Umurbey beldesi sular altında kaldı

Alanya'da şiddetli yağmur ve dolu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet