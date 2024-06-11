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Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Sabahattin Sallama  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Sarıdüz köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünde konuşlu yangın uçakları, helikopterler, yer araçları ve çok sayıda personel sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale başlatan ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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