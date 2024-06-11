Dolar
32.35
Euro
34.77
Altın
2,314.24
ETH/USDT
3,483.20
BTC/USDT
67,174.00
BIST 100
10,051.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İşgal devleti 76 yıldır Filistin’de zulüm yapıyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail'in, 76 yıldır Filistin’de zulüm yaptığını belirterek, "Bebekleri, kadınları, yaşlıları, eli silahsız insanları, mabetleri gözünü kırpmadan katlediyor. Müslümanların uyanmasına ihtiyaç var." dedi.

Esra Ağaçyetiştiren  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İşgal devleti 76 yıldır Filistin’de zulüm yapıyor

Ankara

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya, Hollanda, ABD ve Kanada başta olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen Türk hacı adaylarıyla Mekke'de bir araya geldi.

"Biz insanı en güzel bir surette yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik." ayetini hatırlatan Erbaş, "En güzel bir surette yaratılışımızı namazla, oruçla, zekatla, hacla, hayır hasenatla, iyilikle, infakla, yardımlaşmayla, dayanışmayla, sabırla, sevgiyle sadakatle muhafaza edeceğiz. İşte onları daha şuurlu bir şekilde yapmak için hacdayız." değerlendirmesini yaptı.

Zulmün, katliamların, soykırımların, sürgünlerin yaşandığı Kudüs'ün, geçmişte Müslümanlar sayesinde barış yurdu olduğuna dikkati çeken Erbaş, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimizin vefatından 5 sene sonra 450 yılı aşkın Kudüs, Müslümanlar sayesinde Müslüman'ı, Hristiyan'ı, Yahudi'si farklı ırktan insanların barış içerisinde yaşadığı bir şehir oldu. 1900'lü yıllarda Kudüs düşünce, Osmanlı'dan İngilizlerin idaresine geçtikten sonra tekrar orada huzursuzluklar başladı. 1948 yılında orada bir işgal devleti kuruluyor. İşgal devleti 76 yıldır Filistin’de zulüm yapıyor. Şimdi görüyorsunuz, bebekleri, masumları, kadınları, yaşlıları, eli silahsız insanları, mabetleri gözünü kırpmadan katlediyor. Müslümanların uyanmasına ihtiyaç var. Müslümanlar birlik, beraberlik içerisinde olmalı. Müslümanların bulunduğu yerlerde inancı, ırkı ne olursa olsun insanlar hep huzur içinde yaşamıştır."

İslam'ın, savaşta dokunulmasını yasak kıldığı kişilerin olduğunu belirten Erbaş, "İnancımızda askerlerimizin aldığı bir talimat vardır, eğer bir yerde savaşmak zorunda kalınırsa masumlara, çocuklara, kadınlara, mabetlere dokunmayacaksın, daha da ileri adım atılıyor yeşile, ağaçlara, hayvanlara dokunmayacaksın. İşte biz bu medeniyete merhamet medeniyeti diyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Jin'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ayşe Ateş açıklama yaptı
Rusya Devlet Başkanı Putin: Türkiye'yle ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşılıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul etti
İzmir'de LGBT propagandası ve örgütlenmesini yasaklayan yasa talebiyle imza toplandı

Benzer haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İşgal devleti 76 yıldır Filistin’de zulüm yapıyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İşgal devleti 76 yıldır Filistin’de zulüm yapıyor

Arafat'ta "büyük buluşma" için hazırlıklar tamamlanıyor

Türk hac kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı

Hacı adaylarından hediyelik eşya alışverişi

Hacı adaylarından hediyelik eşya alışverişi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Zalim işgalcilerin Gazzelilere yapmış olduğu bu soykırıma daha fazla ses vermeliyiz

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Zalim işgalcilerin Gazzelilere yapmış olduğu bu soykırıma daha fazla ses vermeliyiz
Hacı adaylarından Hira Mağarası'na ziyaret

Hacı adaylarından Hira Mağarası'na ziyaret
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet