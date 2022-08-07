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Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Burak Akay   | 07.08.2022
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale

Çakılköy köyünde bir kısmında zirai bölgenin de bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 6 yangın söndürme helikopteri, 4 uçak, 13 arazöz, 3 dozer, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi.

Havadan ve karadan yürütülen çalışmayla kontrol altına alınan yangında 3 hektar ormanlık alan ile 10 hektar zirai alan zarar gördü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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