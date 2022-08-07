Dolar
17.92
Euro
18.24
Altın
1,775.05
ETH/USDT
1,687.80
BTC/USDT
22,922.00
BIST 100
2,750.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Osmaniye'de ormanlık ve örtülük alanda çıkan yangın kontrol altında

Osmaniye'de ormanlık ve örtülük alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yusuf Koyun, İsmihan Özgüven   | 07.08.2022
Osmaniye'de ormanlık ve örtülük alanda çıkan yangın kontrol altında

Osmaniye

Merkeze bağlı Yarpuz köyündeki ormanlık ve örtülük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 5 helikopter, 3 uçak ve 5 yer ekibi sevk edildi.

Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı
İstanbul'da da görülen 'vampir kelebek' vatandaşları rahatsız ediyor
Türkiye, İsrail’in Gazze saldırılarını ve Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları kınadı
Ukrayna'dan gelen "Polarnet" gemisi hareket etti
Osmaniye'de ormanlık ve örtülük alanda çıkan yangın kontrol altında

Benzer haberler

Osmaniye'de ormanlık ve örtülük alanda çıkan yangın kontrol altında

Osmaniye'de ormanlık ve örtülük alanda çıkan yangın kontrol altında

Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Fransa'da dördüncü sıcak hava dalgası endişesi

Marmaris'te geçen seneki yangında zarar görenler yeni evlerine kavuşuyor

Marmaris'te geçen seneki yangında zarar görenler yeni evlerine kavuşuyor
Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet