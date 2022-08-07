Osmaniye'de ormanlık ve örtülük alanda çıkan yangın kontrol altında
Osmaniye'de ormanlık ve örtülük alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Osmaniye
Merkeze bağlı Yarpuz köyündeki ormanlık ve örtülük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 5 helikopter, 3 uçak ve 5 yer ekibi sevk edildi.
Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.