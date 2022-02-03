Dolar
13.58
Euro
15.35
Altın
1,803.75
ETH/USDT
2,651.30
BTC/USDT
37,024.00
BIST 100
2,000.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. ABD askerlerinin İdlib'de düzenlediği operasyonda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 13 kişi hayatını kaybetti. - VTR
logo
Gündem

Çanakkale'de aşırı yağışlar nedeniyle Kocabaş Çayı taştı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde sağanak nedeniyle çayın taşması sonucu bazı araçlar su altında kaldı.

Serten Akkaya, Burak Akay   | 03.02.2022
Çanakkale'de aşırı yağışlar nedeniyle Kocabaş Çayı taştı Fotoğraf: Burak Akay/AA

Canakkale

İlçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı'nın debisi, gece başlayan şiddetli yağıştan dolayı arttı.

Çayda sabaha karşı taşkın meydana geldi. Taşkın, çayın çevresindeki araçlardan bazılarının su altında kalmasına neden oldu.

Şiddetli yağışın sürdüğü ilçede, bu araçların kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Bu arada, Biga'da sağanağın ilerleyen saatlerde yoğun kara dönüşmesi beklendiğinden tüm kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ile engelli çalışanlar bugün idari izinli sayıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dil altına uygulanabilen yerli Kovid-19 aşısı için 'gönüllü' arayışı sürüyor
İtalya'da Kovid-19 aşısı yaptıranlar için tedbirler gevşetiliyor
Filistin'de Kovid-19 nedeniyle okullar tatil edildi
Bakan Koca: Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gelecek hafta itibarıyla başlayacak
Türkiye'de 110 bin 682 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Çanakkale'de aşırı yağışlar nedeniyle Kocabaş Çayı taştı

Çanakkale'de aşırı yağışlar nedeniyle Kocabaş Çayı taştı

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oluyor

İzmir'de sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu

Meteorolojiden Batı Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden Batı Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteorolojiden Doğu Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden Doğu Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle tırların geçişine kapatıldı

Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle tırların geçişine kapatıldı