ABD Temsilciler Meclisi, Trump yönetiminin İran'la savaş yetkilerini kısıtlama yönünde oy kullandı

Temsilciler Meclisi, 4 Cumhuriyetçi üyenin de desteğiyle Demokrat kanat tarafından sunulan ve Trump yönetiminin İran'la savaşma yetkilerini kısıtlamayı amaçlayan tasarıyı onayladı.

Söz konusu karar 208 "hayır" oyuna karşı, 214 "evet" oyuyla kabul edilirken, Cumhuriyetçi Temsilciler Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett ve Warren Davidson, parti çizgilerini aşarak Demokratlara destek verdi.

Temsilciler Meclisinin Trump yönetiminin İran'la savaş yetkilerini kısıtlama kararı önemli bir kınama niteliğinde ön plana çıkarken, bu karar Senatodan geçse bile ABD hükümetini savaşı sona erdirmeye zorlama yetkisine sahip değil.

ABD'de, Başkan'ın imzası veya vetosuna sunulmayan eş zamanlı kararların yasa gücü bulunmuyor.

Ayrıca ABD Senatosunun, bugün ilerleyen saatlerde Trump'ın İran'daki savaş yetkilerini sınırlamaya yönelik kendi girişimini oylaması bekleniyor.