İsrail ordusu, Batı Şeria'da "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla 1 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "askerlere bıçaklı saldırı girişiminde bulunan bir Filistinlinin açılan ateş sonucu öldüğü" iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise açılan ateş sonucu yaşamını yitiren Filistinlinin bölgede bulunan bir askeri kontrol noktasına gelerek bir askeri bacağından bıçakla hafif şekilde yaraladığı öne sürüldü.

İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinlinin kimliğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de birkaç saat önce işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kenti kırsalında "bıçaklı saldırı düzenledikleri" iddiasıyla 2 Filistinliyi öldürmüştü.

[1/12] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Forik beldesinde Filistinli çiftçilere saldırarak tarım arazilerini yaktı. [2/12] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Forik beldesinde Filistinli çiftçilere saldırarak tarım arazilerini yaktı. [3/12] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Forik beldesinde Filistinli çiftçilere saldırarak tarım arazilerini yaktı. Olaylar sırasında İsrail güçleri bölgeye geldi. [4/12] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Forik beldesinde Filistinli çiftçilere saldırarak tarım arazilerini yaktı. Olaylar sırasında İsrail güçleri bölgeye geldi. [5/12] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Forik beldesinde Filistinli çiftçilere saldırarak tarım arazilerini yaktı. [6/12] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Forik beldesinde Filistinli çiftçilere saldırarak tarım arazilerini yaktı. Olaylar sırasında İsrail güçleri bölgeye geldi. [7/12] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Forik beldesinde Filistinli çiftçilere saldırarak tarım arazilerini yaktı. [8/12] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Forik beldesinde Filistinli çiftçilere saldırarak tarım arazilerini yaktı. Olaylar sırasında İsrail güçleri bölgeye geldi. [9/12] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Forik beldesinde Filistinli çiftçilere saldırarak tarım arazilerini yaktı. Olaylar sırasında İsrail güçleri bölgeye geldi. [10/12] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Forik beldesinde Filistinli çiftçilere saldırarak tarım arazilerini yaktı. [11/12] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Forik beldesinde Filistinli çiftçilere saldırarak tarım arazilerini yaktı. [12/12] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Forik beldesinde Filistinli çiftçilere saldırarak tarım arazilerini yaktı. × [1/12] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Forik beldesinde Filistinli çiftçilere saldırarak tarım arazilerini yaktı. [2/12] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Forik beldesinde Filistinli çiftçilere saldırarak tarım arazilerini yaktı. [3/12] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Forik beldesinde Filistinli çiftçilere saldırarak tarım arazilerini yaktı. Olaylar sırasında İsrail güçleri bölgeye geldi. [4/12] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Forik beldesinde Filistinli çiftçilere saldırarak tarım arazilerini yaktı. Olaylar sırasında İsrail güçleri bölgeye geldi. [5/12] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Forik beldesinde Filistinli çiftçilere saldırarak tarım arazilerini yaktı. [6/12] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Forik beldesinde Filistinli çiftçilere saldırarak tarım arazilerini yaktı. Olaylar sırasında İsrail güçleri bölgeye geldi. [7/12] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Forik beldesinde Filistinli çiftçilere saldırarak tarım arazilerini yaktı. [8/12] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Forik beldesinde Filistinli çiftçilere saldırarak tarım arazilerini yaktı. Olaylar sırasında İsrail güçleri bölgeye geldi. [9/12] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Forik beldesinde Filistinli çiftçilere saldırarak tarım arazilerini yaktı. Olaylar sırasında İsrail güçleri bölgeye geldi. [10/12] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Forik beldesinde Filistinli çiftçilere saldırarak tarım arazilerini yaktı. [11/12] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Forik beldesinde Filistinli çiftçilere saldırarak tarım arazilerini yaktı. [12/12] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Forik beldesinde Filistinli çiftçilere saldırarak tarım arazilerini yaktı.

İsrailliler Batı Şeria'da yılbaşından bu yana 20 Filistinlinin ölümüne neden oldu

İşgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da yılbaşından bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bunun son yıllarda kaydedilen en yüksek can kaybı olduğu bildirildi.Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından öldürülenlerin sayısının 2024'te 11, 2025'te 14 olduğu, bu sayının yıl başından itibaren 20'ye ulaştığı belirtilerek, İsraillilerin saldırılarında ciddi bir "tırmanış" yaşandığı kaydedildi.

En fazla can kaybının 12 Filistinlinin öldüğü Ramallah ve El-Bire kentlerinde gerçekleştiği, Nablus kentinde 3, El Halil'de 2, Doğu Kudüs'te 2 ve Selfit'te 1 Filistinlinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 16 Filistinlinin silahla vurularak, 2 kişinin İsraillilerin saldırısı ve takibi sonucu, bir kişinin gazdan etkilenme nedeniyle bir diğerinin ise İsraillilerin düzenlediği saldırı sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bilgisi verildi.