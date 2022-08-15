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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemiye müdahale edildi

Burak Akay   | 15.08.2022
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemiye müdahale edildi

Çanakkale

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince müdahale edildi.

Cebelitarık'tan Tuzla'ya giden 183 metre uzunluğundaki 23 bin 235 grostonluk Liberya bayraklı "Selına II" isimli tankerin makineleri Kumkale mevkisi önlerinde arızalandı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine olay yerine KEGM'e ait "Kurtarma-16" römorkörü sevk edildi.

Römorkör yardımıyla yedeklenen gemi, arızanın giderilmesi için Bozcaada demir bölgesine götürülecek.

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