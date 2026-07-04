Arnavutluk'ta Zvernec'teki turizm projesine karşı gösteriler sürüyor

[1/35] Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde yapılması planlanan turizm projesine karşı başlatılan gösteriler devam ediyor.

[2/35] Tiran'da "Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla düzenlenen gösterilerin 35. gününde çok sayıda kişi İskender Bey Meydanı'nda toplandı.

[3/35] Daha sonra Arnavutluk bayraklarıyla Ulus Şehitleri Bulvarı'ndaki Başbakanlık binasına yürüyen göstericiler, buradaki konuşmaların ardından Tiran sokaklarında yürüdü.

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[8/35] Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, vlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde yapılması planlanan turizm projesine karşı başlatılan gösteriler devam ediyor. Tiran'da "Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla düzenlenen gösterilerin 35. gününde çok sayıda kişi İskender Bey Meydanı'nda toplandı. Çeşitli pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, Zvernec'teki bir sahilin ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılmasını protesto etti. Daha sonra Arnavutluk bayraklarıyla Ulus Şehitleri Bulvarı'ndaki Başbakanlık binasına yürüyen göstericiler, buradaki konuşmaların ardından Tiran sokaklarında yürüdü.

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[31/35] Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde yapılması planlanan turizm projesine karşı başlatılan gösteriler devam ediyor. Tiran'da "Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla düzenlenen gösterilerin 35. gününde çok sayıda kişi İskender Bey Meydanı'nda toplandı. Çeşitli pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, Zvernec'teki bir sahilin ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılmasını protesto etti. Daha sonra Arnavutluk bayraklarıyla Ulus Şehitleri Bulvarı'ndaki Başbakanlık binasına yürüyen göstericiler, buradaki konuşmaların ardından Tiran sokaklarında yürüdü.

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