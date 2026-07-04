Grammy ödüllü flamenko ve Latin müziği grubu Gipsy Kings, "Viva El Arte" turnesi kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.

Gipsy Kings by Andre Reyes, "Viva El Arte" turnesi kapsamında İstanbul'da sahne aldı Grammy ödüllü flamenko ve Latin müziği grubu Gipsy Kings, "Viva El Arte" turnesi kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.

Andre Reyes liderliğindeki topluluk, konserde "Bamboleo", "Volare", "Un Amor", "Baila Baila" ve "Djobi Djoba" gibi grubun sevilen eserlerini seslendirdi.

30 yılı aşkın müzik kariyerinde dünyanın birçok ülkesinde sahne alan Andre Reyes, Gipsy Kings'in müzikal mirasını ailesiyle birlikte yaşatmayı sürdürürken, grup konser boyunca flamenko ve Latin müziğinin sevilen örneklerini dinleyicilerle buluşturdu.

Sahnedeki enerjisi ve performansıyla beğeni toplayan grup, konser boyunca izleyicilere dans ve müzik dolu bir gece yaşattı.

Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleştirilen konser serisinin son ayağında grup, Ankara Oran Açıkhava Sahnesi'nde konser verecek.