Dolar
25.69
Euro
27.79
Altın
1,917.92
ETH/USDT
1,650.00
BTC/USDT
26,104.00
BIST 100
7,491.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Endonezya’nın bağımsızlığının 78. yıldönümü münasebetiyle Ankara’da düzenlenen resepsiyonda konuşuyor.
logo
Gündem

Çanakkale Boğazı gemi trafiğine çift yönlü açıldı

Enishan Keskin  | 24.08.2023 - Güncelleme : 24.08.2023
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine çift yönlü açıldı

Canakkale

Çanakkale Boğazı, deniz trafiğine çift yönlü açıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 18.15'ten itibaren kuzey-güney, güney-kuzey şeklinde çift yönlü açıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle 1428 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
TRT, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümüne özel içerikler yayınlayacak
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine çift yönlü açıldı
İzmit Körfezi'nden bu yıl 43 bin metrekare hayalet ağ çıkartıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Demir'in ailesine başsağlığı mesajı

Benzer haberler

Çanakkale Boğazı gemi trafiğine çift yönlü açıldı

Çanakkale Boğazı gemi trafiğine çift yönlü açıldı

Çanakkale Boğazı gemi trafiğine tek yönlü açıldı

Çanakkale Boğazı gemi trafiğine saat 11.00'de tek yönlü açılacak

Çanakkale Boğazı gemi trafiğine saat 22.00'da tek yönlü açılacak

Çanakkale Boğazı gemi trafiğine saat 22.00'da tek yönlü açılacak
ABD Donanması'na ait USS Mount Whitney Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD Donanması'na ait USS Mount Whitney Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet