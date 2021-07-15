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Gündem

Çanakkale açıklarında 12 yabancı uyruklu kurtarıldı

Çanakkale açıklarında lastik botta bulunan 12 yabancı uyruklu kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Mehmet Yavaş   | 15.07.2021
Çanakkale açıklarında 12 yabancı uyruklu kurtarıldı

Çanakkale

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup göçmen, Ayvacık ilçesi açıklarındayken sahil güvenlikten yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine bölgeye gönderilen "TCSG-6" botuna alınan 12 göçmen kıyıya getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.

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