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Gündem

Denizde kaybolan AA çalışanını arama çalışmaları devam ediyor

Üsküdar Kuzguncuk'ta denize girdikten sonra kaybolan Anadolu Ajansı (AA) ulaştırma servisinde görevli Ali Asaroğlu'nu arama çalışmaları beşinci gününde sürüyor.

Mustafa Hatipoğlu,Hasan Hüseyin Kulaoğlu   | 15.07.2021
Denizde kaybolan AA çalışanını arama çalışmaları devam ediyor

İstanbul

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından İstanbul Boğazı'nda koordineli yürütülen ve dün akşam saatlerinde havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar, sabahın erken saatlerinde tekrar başladı.

Bot, tekne ve dalgıçların yer aldığı çalışmaların, başta Fatih Çatladıkapı mevkisi olmak üzere tüm kıyı kesimlerinde devam ettiği belirtildi.

Olay

AA ulaştırma servisinde şoför olarak görev yapan Ali Asaroğlu (48), 11 Temmuz'da bir arkadaşıyla gittiği Üsküdar Kuzguncuk sahilinde serinlemek için denize girmiş ve daha sonra bir anda gözden kaybolmuştu.

Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri ile deniz polisi dalgıçları çağrılmıştı.

Asaroğlu'nun denizde kaybolduğu saatten itibaren başlanan arama çalışmaları devam ediyor.

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