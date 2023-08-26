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Büyükçekmece'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Büyükçekmece'de ormanlık alanda çıkarak geniş bir bölgeye yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Ferhat Yasak  | 26.08.2023 - Güncelleme : 26.08.2023
Büyükçekmece'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Ferhat Yasak/AA

İstanbul

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevresinde yerleşim yerlerinin de bulunduğu geniş alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlileri birçok noktadan yangına müdahale etti. Bir helikopter de söndürme çalışmalarına destek verdi.

İş makineleriyle yangının önü kesilmeye çalışılırken, vatandaşlar da kova ve hortumlarla çalışmalara katıldı.

Yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Bu arada, yangının çıktığı alanda 150 arı kovanı bulunduğunu ifade eden Murtaza Kumbasar, alevlerin kovanlara ulaşmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü söyledi.

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