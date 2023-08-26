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Bakırköy'deki pitbull saldırısının görüntüsü ortaya çıktı

Bakırköy'de bir iş merkezi önünde pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan Ahmet Donanmaoğlu'nun yoğun bakımda tedavisi sürerken olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Başak Akbulut Yazar, Uğur İslamoğlu  | 26.08.2023 - Güncelleme : 26.08.2023
Bakırköy'deki pitbull saldırısının görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul

Görüntüde, iş merkezi önünden geçen Donanmaoğlu'na, bağlı olmayan köpeğin kulübesinden çıkarak saldırıp düşürdüğü, kanlar içinde kalan şahsın köpekten kurtulmak için uzun süre mücadele ettiği ancak bir türlü ayağa kalkamadığı görülüyor.

Şenlikköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde 20 Ağustos'ta bir iş merkezinin önünde gerçekleşen olayda ağır yaralanan Donanmaoğlu'nun yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

Köpek sahibi adli kontrol ile serbest

Ahmet Donanmaoğlu'nu bacaklarından ağır şekilde yaralayan köpek Bakırköy Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

Köpeğin sahibi Emre A. gözaltına alındı, E. A. isimli kadın da bilgisine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Her iki kişiye de Hayvanları Koruma Kanunu gereğince yaklaşık 67 bin lira idari para cezası uygulanırken köpeğin sahibi Emre A. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyede ifadesi alınan köpek sahibi, sevk edildiği hakimlikçe "hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Dikkat ölüm tehlikesi"

Olayın ardından köpeğin barınağa götürülmesiyle boş kalan kulübesinin önündeki sarı tabelada "Dikkat ölüm tehlikesi" yazısı dikkati çekti.

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