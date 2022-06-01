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Büyükçekmece'de bir araç durakta bekleyen yolculara çarptı

Büyükçekmece'de bir aracın durakta bekleyenlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Halis Akyıldız   | 01.06.2022
Büyükçekmece'de bir araç durakta bekleyen yolculara çarptı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, D-100 karacyolu İstanbul istikametinde giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 09 HK 225 plakalı otomobil, Kumburgaz mevkisinde Yenimahalle otobüs durağında bekleyen kişilere çarptı.

Daha sonra savrulan otomobil, devrilerek yaklaşık 50 metre ileride yol kenarında durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, 1 kişinin öldüğü, 1'i ağır 10 kişinin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten olarak sağlanıyor.

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