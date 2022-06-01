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Eskişehir'de kırsal alanda hortum çıktı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan hortum, AA kamerasına yansıdı.

Deniz Açık   | 01.06.2022
Eskişehir'de kırsal alanda hortum çıktı Fotoğraf: Deniz Açık/AA

Eskişehir

İmişehir Mahallesi kırsalındaki boş arazide hortum meydana geldi.

Dakikalarca etkili olan hortum, herhangi bir zarara yol açmadı.

AA muhabiri tarafından görüntülenen hortumu, çevredeki bazı vatandaşlar da cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.

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