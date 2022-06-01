Eskişehir'de kırsal alanda hortum çıktı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan hortum, AA kamerasına yansıdı.
Eskişehir
İmişehir Mahallesi kırsalındaki boş arazide hortum meydana geldi.
Dakikalarca etkili olan hortum, herhangi bir zarara yol açmadı.
AA muhabiri tarafından görüntülenen hortumu, çevredeki bazı vatandaşlar da cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.