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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'nci yılında saygıyla anıldı. Ülke genelinde saat 09.05'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Ekip  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz Fotoğraf: Süleyman Elçin/AA

Ankara

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen anma programına Özel Harekat, Trafik Denetleme, Önleyici Hizmetler ve Çevik Kuvvet şube müdürlükleri ile Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma, Atlı Polis, Köpek Eğitim ve Polis Arama Kurtarma büro amirlikleri personeli katıldı.

Beylerbeyi polis kontrol noktasında toplanan ekipler, yürüyerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası girişine geldi.

Köprünün girişinde saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla ekipler, Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılında saygı duruşunda bulundu.

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