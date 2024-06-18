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Bursa'nın deniz ve göl plajlarında suyun kalitesi iyi çıktı

Bursa'nın Mudanya, Gemlik ve Karacabey ilçelerinin Marmara Denizi'ndeki kıyıları ile İznik Gölü kıyısındaki plajlarda gerçekleştirilen ölçümlerde, tümünde denize girilebileceği belirlendi.

Büşra Nur Yılmaz  | 18.06.2024 - Güncelleme : 18.06.2024
Bursa'nın deniz ve göl plajlarında suyun kalitesi iyi çıktı

Bursa

İl Sağlık Müdürlüğünün haziran ayı birinci tur "Yüzme Suyu Kirliliği İzleme Formu" verilerine göre, Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Mudanya'da 9, Gemlik'te 8, Karacabey'de 3 ve İznik Gölü kıyısında 4 olmak üzere 24 plajda ölçüm yapıldı.

100 mililitrede bulunan bakteri sayısının "kılavuz değer" ve zorunlu değer" şeklinde değerlendirildiği ölçümlerde, parametrelerin tüm plajların referans değerler aralığında olduğu saptandı.

Mudanya'daki Altıntaş, Burgaz Altınkum, Burgaz, Coşkunöz, Kumyaka, Zeytinbağı, Büyükşehir Belediyesi Eşkel, Büyükşehir Belediyesi Eğerce ve Büyükşehir Belediyesi Mesudiye halk plajlarında, Gemlik'teki Narlı, Büyükkumla, Büyükşehir Belediyesi Küçükkumla, Gemsaz, Büyükşehir Belediyesi Kumsaz halk plajları, Karacaali Gençlik Kampı, Hasanağa Kadınlar Plajı ve Büyükşehir Belediyesi Kurşunlu Kadınlar Plajı'nda, Karacabey'deki Yeniköy, Malkara ve Kurşunlu halk plajlarında "iyi kalite su" tespit edildi.

İznik Gölü kıyısında yer alan Göllüce ve İnciraltı halk plajları ile bir tatil köyünün plajlarında suyun "iyi kalite", Orhangazi Halk Plajı'nda ise "orta kalite" olduğu anlaşıldı.

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