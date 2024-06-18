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Ceylanpınar Tarım İşletmesinde buğday hasadı bayramda da sürdü

"Hububat deposu" olarak adlandırılan, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde hasat çalışması Kurban Bayramı'nda da devam etti.

Şafak Sağ  | 18.06.2024 - Güncelleme : 18.06.2024
Ceylanpınar Tarım İşletmesinde buğday hasadı bayramda da sürdü Fotoğraf: Şafak Sağ/AA

Şanlıurfa

Dünyanın sayılı, Türkiye'nin ise en büyük tarım çiftliği konumunda bulunan Ceylanpınar Tarım İşletmesinde 1 milyon 633 bin dekar arazide hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra, arpa, buğday, mercimek, mısır, Antep fıstığı, ayçiçeği, fiğ ve yem bezelyesi gibi birçok ürün yetiştiriliyor.

"Hububat deposu" olarak bilinen dev işletmede mayıs ayı sonunda 229 biçerdöver, 128 kamyon ve 1200 işçiyle başlayan hasat dönemi, Kurban Bayramı'nda da ara verilmeden sürdü.

İşletmenin 142 bin 405 dekarlık kuru ve 404 bin 329 dekarlık sulu alandaki buğday hasadı, en az tane kaybı için titiz bir şekilde yapıldı. İşletmedeki buğday hasatlarının bir kaç gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

Mesai mefhumu gözetilmeksizin 7 gün 24 saat büyük bir titizlikle devam eden çalışmalarda, 7 bin 205 dekarlık alanda arpa hasadı tamamlanırken bu üründen 2 bin 800 ton ürün elde edildi.

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