Dolar
15.33
Euro
16.18
Altın
1,853.28
ETH/USDT
2,432.20
BTC/USDT
31,757.00
BIST 100
2,474.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bursa'da bir alışveriş merkezinde bulunan mağazada çökme meydana geldi. Bursa'da bir alışveriş merkezinde bulunan mağazada çökme meydana geldi.
logo
Gündem

Bursa'daki AVM'de, bir mağazada çökme meydana geldi

Bursa'da bir alışveriş merkezinde (AVM) bulunan mağazada çökme meydana geldi.

Uğur Ulu   | 11.05.2022
Bursa'daki AVM'de, bir mağazada çökme meydana geldi

Bursa

Osmangazi ilçesindeki AVM'de, bir mağazanın alt katındaki tavanda çökme yaşandığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak çalışma başlattı.

İçerideki kişiler tahliye edilerek AVM, girişlere kapatıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin Kovid-19 salgınında 'dejavu' etkisini yaşıyor
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 50 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Çin'de son 24 saatte 1927, Hong Kong'da 273 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 1858 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
DSÖ: 50 ülkede artan vakalar Kovid-19'un istikrarsızlığını gösteriyor

Benzer haberler

Bursa'daki AVM'de, bir mağazada çökme meydana geldi

Bursa'daki AVM'de, bir mağazada çökme meydana geldi

Antalya'da otomobil fuarında vatandaşların üzerine çıktığı tente çöktü