Dolar
34.54
Euro
36.61
Altın
2,631.51
ETH/USDT
3,105.90
BTC/USDT
92,532.00
BIST 100
9,232.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bursa'da yoğun sis etkili oluyor

Bursa'da, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü.

Cem Şan  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
Bursa'da yoğun sis etkili oluyor

Bursa

Kent merkezi ve çevresinde sabahın ilk saatlerinden itibaren oluşan sis, bölgede ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Özellikle kentin ana arterlerinde, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Polis ekipleri, sürücülere daha dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Bursa'da yoğun sis etkili oluyor
Sağlık Bakanı Memişoğlu: (Yenidoğan çetesi) Tam bir eş güdüm içerisinde çalışarak bu çeteyi çökerttik
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde bazı liderlerle bir araya geldi
HSK kararnamesiyle 332 hakim ve savcının görev yeri değişti

Benzer haberler

Bursa'da yoğun sis etkili oluyor

Bursa'da yoğun sis etkili oluyor

Bolu Dağı'ndan geçen sürücüler mola yerlerinde zirveden manzarayı izliyor

Kars, Ardahan ile Ağrı'da kar ve sis etkili oldu

Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobil ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobil ulaşımı aksattı
Adana'nın Pozantı ilçesinde sis etkili oldu

Adana'nın Pozantı ilçesinde sis etkili oldu
Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü

Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet