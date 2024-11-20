Bursa'da yoğun sis etkili oluyor
Bursa'da, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü.
Bursa
Kent merkezi ve çevresinde sabahın ilk saatlerinden itibaren oluşan sis, bölgede ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Özellikle kentin ana arterlerinde, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Polis ekipleri, sürücülere daha dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.