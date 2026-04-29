Bursa'nın Gürsu ilçesinde, bir araçtan silahla ateş edilmesi sonucu ağır yaralanan avukat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'da silahla ağır yaralanan avukat hastanede hayatını kaybetti

İlçeye bağlı Ağaköy Mahallesi'nde, 16 AGB 45 plakalı araçtan silahla yolda yürüyen kişilere ateş edilmesi sonucu Elif Çalışkan (40) ile avukat Hatice Kocaefe (28) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Kocaefe, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı Çalışkan'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Jandarma ekipleri, yaptığı araştırmada olayı gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheli Hakkı Ç. (49) ile Elif Çalışkan arasında alacak verecek meselesi dolayısıyla husumet bulunduğunu, ölen Hatice Kocaefe'nin ise Elif Çalışkan'ın avukatlık görevini üstlendiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin olayı gerçekleştirmesi ve otomobille kaçması çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bu arada, İstanbul Barosu'na kayıtlı olduğu öğrenilen Kocaefe'nin cenazesinin Bursa'da toprağa verileceği bildirildi.

Adalet Bakanı Gürlek: Savunma makamına yönelen hiçbir tehdide asla müsamaha gösterilmeyecektir

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Avukat Hatice Kocaefe'nin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendiğini bildirdi.

Avukatların, yargının kurucu unsurlarından biri olarak adaletin sağlanmasında hayati bir rol üstlendiklerine işaret eden Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu onurlu mesleğe yönelen her saldırı, adalete ve hukuk devletine yönelmiş bir tehdittir. Hayatını kaybeden genç avukat arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm hukuk camiamıza başsağlığı, yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Bu alçak saldırının failleri hukuk önünde mutlaka hesap verecek. Savunma makamına yönelen hiçbir tehdide asla müsamaha gösterilmeyecektir."