Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya'nın doğu ve batı unsurlarının ilk kez aynı tatbikat kapsamında EFES-2026 Birleşik Müşterek Harekat Tatbikatı'nda bir araya geldiğini bildirdi.

Libya'nın doğu ve batı unsurları ilk kez EFES-2026 Tatbikatı'nda bir araya geldi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya'nın doğu ve batı unsurlarının ilk kez aynı tatbikat kapsamında EFES-2026 Birleşik Müşterek Harekat Tatbikatı'nda bir araya geldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin bölgesel güvenlik vizyonu ve uluslararası askeri işbirliği kapasitesi, EFES-2026 Birleşik Müşterek Harekat Tatbikatı ile bir kez daha sahaya yansıdı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) planlama, koordinasyon ve müşterek harekat kabiliyetlerini en üst düzeyde sergilediği tatbikat, aynı zamanda dost ve müttefik ülkelerle geliştirilen askeri işbirliklerinin de somut bir göstergesi niteliği taşıyor.

Ege Ordusu Komutanlığı koordinatörlüğünde, tatbikatın 11-17 Nisan arasında gerçekleştirilen bilgisayar destekli komuta yeri safhası kapsamında seçkin gözlemci günü faaliyetleri İstanbul ve İzmir'de yapıldı.

Tatbikatın fiili safhası ise 20 Nisan-21 Mayıs arasında İzmir'de gerçekleştirilecek.

TSK'nın yüksek harekat kabiliyeti, modern savaş ortamına uyum yeteneği ve ileri teknoloji kullanımındaki etkinliğini gözler önüne seren tatbikat, askeri bir eğitim faaliyeti olmanın ötesinde, Türkiye'nin barış, istikrar ve uluslararası işbirliğini önceleyen güvenlik yaklaşımının önemli bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Tatbikata Libya'dan geniş katılım

Bu çerçevede, Türkiye ile Libya arasındaki derin tarihi bağlar ve gelişen stratejik işbirliği dikkati çekiyor. EFES-2026 Tatbikatı'nın öne çıkan unsurlarından biri de Libya'nın geniş katılımı oldu.

Libya'nın doğu ve batı unsurlarının ilk kez aynı tatbikat kapsamında bir araya gelerek faaliyet göstermesi, "Tek ve Birleşik Libya" vizyonu açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Tatbikata Libya doğusundan 331, Libya batısından ise 177 personel katılım sağlıyor.

Açıklamaya göre, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait LNS Shafak hücum botu da tatbikat kapsamında iki tarafın sahada birlikte hareket etme iradesinin somut bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor.

Bu gelişme, askeri işbirliğinin ötesinde, Libya'da birlik, bütünlük ve kurumsal uyumun güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım niteliği taşıyor.

EFES-2026 Tatbikatı, bu yönüyle yalnızca TSK'nın gücünü ve niteliğini ortaya koymakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin dost ve müttefik ülkelerle birlikte hareket edebilme kabiliyetini, krizlere karşı ortak çözüm üretme iradesini ve uluslararası güvenliğe katkı sağlama kararlılığını da güçlü bir şekilde ortaya koyuyor.