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Bursa'da şiddetli rüzgar etkili oldu

Gemlik ilçesinde, şiddetli rüzgarın etkisiyle dalgalar kıyaya kadar ulaştı, bazı kayıklar zarar gördü.

Kazım Bulut  | 06.08.2023 - Güncelleme : 06.08.2023
Bursa'da şiddetli rüzgar etkili oldu

Bursa

Kumla Mahallesi'nde kısa süreli şiddetli rüzgar, dalgaların yükselmesine yol açtı.

Dalgalar nedeniyle halatlarından kurtulan kayıklar kıyaya vurdu.

Kumla Muhtarı Kazım Ata, AA muhabirine, rüzgarın şiddetli bir şekilde aniden etkili olduğunu söyledi.

Her yıl birkaç kez bu olayı yaşadıklarını belirten Ata, "Pazar gününe denk gelmesi ve yoğunluk olması nedeniyle zorluklar oldu. Birkaç kayığın kıyaya vurması dışında bir sorun yaşanmadı." dedi.

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