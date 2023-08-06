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Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

H. Çetin Güler  | 06.08.2023 - Güncelleme : 06.08.2023
Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bursa

Lütfiye ve Yalıntaş mahalleleri civarında fıstık çamlarıyla kaplı ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesiyle bölgeye ekipler sevk edildi.

Havadan da helikopterin söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.


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