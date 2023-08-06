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Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya şampiyonu Mete Gazoz'u arayarak tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti.

Halil İbrahim Avşar, Mustafa Hatipoğlu  | 06.08.2023 - Güncelleme : 06.08.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya şampiyonu Mete Gazoz'u arayarak tebrik etti

Ankara

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcu Mete Gazoz, erkekler klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı.

Final müsabakasının ardından Mete Gazoz ile telefonda görüşen Erdoğan, milli sporcuyu tebrik ederek, "Gözlerinden öpüyorum. Bu zaferden sonra olimpiyatlarda da aynı neticeyi alacağına inanıyorum. Gerek şahsım gerek millet olarak bu başarının devamını diliyoruz. Türkiye'ye dönünce inşallah görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Mete Gazoz, "Altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldum. İnşallah seneye de olimpiyatlarda bir altın madalya daha alacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak tüm Türkiye’ye büyük gurur yaşatan, ata sporumuz okçulukta adeta destan yazan Mete Gazoz evladımızı canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, dünya şampiyonu Mete Gazoz'u kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yay final mücadelesinde rakibini yenerek dünya şampiyonu olan Mete Gazoz'u kutladı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hyundai Okçuluk Dünya Kupası finalinde Kanada'dan Eric Peters'ı 6-4 mağlup ederek altın madalyanın sahibi olan sporcumuz Mete Gazoz'u tebrik ediyoruz. Seninle gurur duyuyoruz Mete Gazoz." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan dünya şampiyonu Mete Gazoz'u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yay final mücadelesinde rakibini yenerek dünya şampiyonu olan Mete Gazoz'u kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seninle gurur duyuyoruz şampiyon! Okçuluk Dünya Şampiyonası finalinde ülkemize altın madalya kazandıran milli sporcumuz Mete Gazoz'u canıgönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

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