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Bursa'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 70 yaşındaki kadın yaralandı.

Fatih Çapkın   | 21.01.2023
Bursa'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın yaralandı

Bursa

Karapınar Mahallesi 21. Cadde'de yürüyen Athie Baradi, boş araziden geçtiği sırada çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Hayvanların arasında kalarak yere yığılan Baradi, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadını Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kadını kurtaran mahalle sakinlerinden Veysel Coşkun, AA muhabirine, Baradi'nin yürüdüğü esnada 10 civarında köpeğin ona yöneldiğini söyledi.

Bir anda köpeklerin kadına saldırdığını gördüklerini anlatan Coşkun, "Komşular olarak olayı gördük ve müdahale ederek köpekleri uzaklaştırdık." dedi.

Coşkun, saldırının ardından ambulans ve jandarmaya haber verdiklerini kaydetti.

Köpeklerin saldırısı bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, mahalledeki boş araziden geçtiği sırada çok sayıda köpeğin kadına yönelerek saldırması yer aldı.

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