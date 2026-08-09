Bursa'da "Perseid meteor yağmuru gözlem etkinliği" başladı

İlçeye bağlı Boğaz mevkisinde düzenlenen "Perseid meteor yağmuru gözlem etkinliği" için hazırlıklar tamamlandı.

Cemre Vakfının katkısı, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesinin desteğiyle yapılan organizasyona katılmak isteyen binlerce gökyüzü meraklısı, sahil kenarında toplandı.

Cemre Vakfı tarafından bölgede atölyeler ve tanıtım stantları kuruldu.

Cemre Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ve Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Cemre Vakfı üyeleri ve gönüllülerin de aralarında bulunduğu katılımcılara sunum yaptı.

Mandal, Biba ve Karabatı, gençlerle çevre, sıfır atık, emisyon, COP31 Antalya 2026 İklim Zirvesi, gökyüzü konularında sohbet etti, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Ana sahnede, Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Şebnem Coşkun'un yanı sıra çok sayıda katılımcı sunum yaptı.

Prof. Dr. Hasan Mandal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin hayırlara vesile olmasını diledi.

Gençlere bilim dahil her konuda güvendiğini belirten Prof. Dr. Mandal, etkinliğin bir gençlik hareketi olduğunu söyledi.

Etkinliğin devamının gelmesini temenni eden Mandal, "Eminim devamı gelecek, yedincisi gelecek. Yedinci etkinliğe geldiğimiz zaman, daha fazla sorunların yanında çözümlerimizi daha fazla kullanabileceğimiz bir yıl olmasını diliyorum ve tüm vatandaşlarımıza, ailelerimize ama özellikle de gençlerimize güzel bir gece olmasını diliyorum. Gözümüz göklerde olsun." dedi.

Bilgi üretmenin en önemli anahtarının insan olduğunu, insan kaynağının da gençlerden oluştuğunu belirten Prof. Dr. Mandal, şöyle konuştu:

“Gözlem dediğimiz şey esasında biz göğe baktığımız zaman, o gök cisimlerine baktığımız zaman, yıldızlara, gezegenlere baktığımız zaman tamamen bilim konuşuyoruz. Göğe nasıl baktığınıza bağlı, gökyüzüne nasıl baktığınıza bağlı. Nasıl gökyüzünde birçok bilinmezlik bilimle çözümlenebiliyorsa, bu dünyada da yaşadığımız zaman diliminde birçok sorun, birçok bugün için bilinmezlik yine bilimle çözülebilecek.”

Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz, Vakıf olarak yer ile gök arasındaki tüm çevre sorunlarıyla ilgilendiklerini söyledi.

Bir yıl gibi kısa bir sürede kurulduktan sonra sıfır atık, çevre, gök bilimi gibi konularda önemli etkinlikler düzenlediklerini dile getiren Gökgöz, "Bugün burada gökyüzüne bakıyoruz ama biz sadece çevre olayını gökyüzü olarak görmüyoruz. Bugün burada binlerce kişiyle bu etkinliği yaparken, gökyüzüne bakarken aynı zamanda tüm buradaki herkesi yeryüzüne de bakmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

“Türkiye'nin dört bir yanından gelenler var”

Etkinliğe Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişinin katıldığını belirten Gökgöz, şunları kaydetti:

“Bu etkinlikler de bu tarz güzel etkinlikler de gece gökyüzünü izlerken bunlar için, bizim için de bir vesile oluyor. İnsanların bilinçlenmesi için de bir vesile oluyor. Bugün burada sosyal medyadan bize gelen bilgilere göre Van'dan gelen var, Afyonkarahisar'dan gelen var. Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanlar var bu etkinliği görmek için ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen, alanda da 300-350 Cemre gönüllümüz var. Biz bu işleri yaparken tamamıyla gönüllülerimizle birlikte yapıyoruz. İnşallah bundan sonra da her alanda Cemre Vakfını sahada göreceksiniz ve daha çok etkinliklerde buluşacağız. İlgi inanın beklediğimizden çok daha iyi. 2 gündür bu alandayım. Dün geceden otopark alanlarının yarısı dolmuştu, şimdi hepsi doldu. Beklediğimizden çok daha yoğun bir ilgi var. Şu anda bana gelen sayılar 20 bini aşkın ama gecenin ilerleyen saatlerinde artacağını da söylüyorlar.”

Gökgöz, etkinliğin meteor izleme çerçevesinde gerçekleştiğini fakat doğa fotoğrafçıları, yaban hayatı fotoğrafçıları, bilim insanları, kent yöneticileri gibi birçok kişinin burada katılımcılarla bir araya geldiğini ifade etti.

Cemre Vakfının çevreye tek bir noktadan bakmadığını belirten Gökgöz, şöyle dedi:

"Bu etkinliğin adı meteor izleme, bunu kabul ediyoruz ama Mustafa Sarı Hocamız Marmara Denizi'nin dibindeki balıkları anlatacak veya Van Gölü'ndeki inci kefalini anlatacak. Hiçbir zaman tek noktaya odaklanmadık. Buradaki sunumlarda yaban hayatı fotoğrafçıları var, akademisyenin yanında sahada bizzat içeride olan arkadaşlar da deneyimlerini anlatacak. Cemre Vakfı gönüllüleri burada tüm deneyimlerini anlatıyor. Özellikle bizim burada gördüğünüz COP31 standı var. Biz COP31'in 2026 yılında Türkiye'de olmasını son derece önemli bir diplomatik zafer olarak görüyoruz. Bunu sokağa indirerek, COP31'i anlatarak buraya her gelen arkadaşa, her gelen misafire gönüllülerimiz COP31 sürecini anlatıyor. İsmi meteor yağmuru gözlem etkinliği fakat biz çevreyi baştan aşağı 7'den 70'e hepsini bir alarak sunum haline getirdik. Bugün buradaki misafirlere sunuyoruz."