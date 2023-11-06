Bursa'da lodos nedeniyle ağaç ve elektrik direği araçların üzerine devrildi
Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle ağaç ve elektrik direği 2 aracın üzerine devrildi.
Bursa
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve ara ara etkisini artıran lodos dolayısıyla Osmangazi ilçesi İbrahim Paşa Mahallesi'nde devrilen bir ağaç ve bir elektrik direği park halindeki 2 otomobilin üstüne düştü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç parçaları, ağaçlar ve elektrik direği bulunduğu yerden kaldırıldı.
Olayda 2 otomobilde hasar oluştu.
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