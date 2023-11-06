Dolar
28.43
Euro
30.55
Altın
1,983.53
ETH/USDT
1,877.40
BTC/USDT
34,840.00
BIST 100
7,841.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul’da Anadolu Ajansı’nın düzenlediği "Türk Haber Ajansları Medya Zirvesi: Medyada Birlik ve Gelecek Vizyonu" programında konuşuyor Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız
logo
Gündem

Bursa'da lodos nedeniyle ağaç ve elektrik direği araçların üzerine devrildi

Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle ağaç ve elektrik direği 2 aracın üzerine devrildi.

Mustafa Bikeç  | 06.11.2023 - Güncelleme : 06.11.2023
Bursa'da lodos nedeniyle ağaç ve elektrik direği araçların üzerine devrildi Fotoğraf: Mustafa Bikeç/AA

Bursa

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve ara ara etkisini artıran lodos dolayısıyla Osmangazi ilçesi İbrahim Paşa Mahallesi'nde devrilen bir ağaç ve bir elektrik direği park halindeki 2 otomobilin üstüne düştü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç parçaları, ağaçlar ve elektrik direği bulunduğu yerden kaldırıldı.

Olayda 2 otomobilde hasar oluştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dinler tarihçisi Gündüz: Netanyahu'nun maksadı siyonist Yahudileri etnik temizliğe motive etmek
Bursa'da lodos nedeniyle ağaç ve elektrik direği araçların üzerine devrildi
Rize'de kız öğrenci yurdundaki asansör kazası ile ilgili idari soruşturma başlatıldı
Dilan ve Engin Polat'ın savcılık ifadeleri ortaya çıktı
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bir bölümünde seferler yapılamıyor

Benzer haberler

Bursa'da lodos nedeniyle ağaç ve elektrik direği araçların üzerine devrildi

Bursa'da lodos nedeniyle ağaç ve elektrik direği araçların üzerine devrildi

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Tekirdağ'da lodos etkisini sürdürüyor

Bursaray'ın duvarına çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı

Bursaray'ın duvarına çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı
Bursalı 9 kasap kuzen, devlet desteğiyle besi çiftliği kurdu

Bursalı 9 kasap kuzen, devlet desteğiyle besi çiftliği kurdu
Çöpte bulduğu Türk bayrağını önce atık toplama aracına, sonra evinin balkonuna astı

Çöpte bulduğu Türk bayrağını önce atık toplama aracına, sonra evinin balkonuna astı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet